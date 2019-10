Azcona protagonista a Jarama prima di Suzuka

Mikel Azcona si presenterà alla WTCR JVCKENWOOD Race of Japan fresco di una vittoria.

Lo spagnolo ha vinto la gara domenicale dello Spanish Endurance Championship a Jarama, vicino a Madrid, assieme ad Evgeni Leonov sulla Cupra del Tecnicars Racing Team.



Azcona, che è salito sul podio nella WTCR Race of China, ora tornerà al lavoro con la PWR Racing. "Abbiamo iniziato benissimo la seconda parte di stagione e sono molto grato ed orgoglioso di tutti quelli coinvolti in questo programma".



La WTCR JVCKENWOOD Race of Japan si svolgerà il 25-27 ottobre.



Foto: CUPRA Racing

