Azcona punta a finire bene in Malesia

Mikel Azcona è riuscito ad andare a punti a Macao ed è in piena corsa per essere il miglior debuttante stagionale del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Lo spagnolo era arrivato a Guia fresco di successo in Classe TCR nello Spanish Endurance Championship (CER) a Barcellona ottenuto con Evgeni Leonov. Dopo aver centrato il nono tempo nelle Prove Libere 1 e il decimo nelle Libere 2, ha ottenuto la Top10 anche nella Prima Qualifica, andando a punti in Gara 2.



“E' stato un weekend davvero difficile, ma sono contento per l'esperienza fatta da me e dal team - ha detto il pilota della PWR Racing - Per noi è il primo anno nel WTCR e non è semplice correre contro gente così esperta su un tracciato del genere. Voglio finire bene in Malesia".

