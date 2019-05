Azcona sfida Muller per il secondo posto

Mikel Azcona ha rivelato che spesso ha guardato in TV Yvan Muller, con il quale ha combattuto per il secondo posto nel WTCR / OSCARO.

In Gara 1 della WTCR Race of Netherlands il 22enne spagnolo ha inseguito con la sua Cupra la Lynk & Co del francese fin dal primo giro, tagliando il traguardo terzo.



"E' una sensazione strana perché cinque anni fa, quando correvo nei kart, guardavo il WTCC in TV e sognavo di essere qui un giorno - ha detto il pilota della PWR Racing - Oggi ce l'ho fatta ed è incredibile, ma mi sento bene e sto imparando tantissimo facendo esperienza. Spero che in futuro possa diventare anche io Campione del Mondo".

