Azcona si porta a casa il TAG Heuer Best Lap Trophy della WTCR Race of Portugal

Mikel Azcona ha vinto Gara 2 della WTCR Race of Portugal e il TAG Heuer Best Lap Trophy di Vila Real.

Il pilota della PWR Racing ha firmato con la sua CUPRA TCR il miglior giro in 2'02"360, precedendo Yann Ehrlacher, autore di due podi in Portogallo, che ha girato in 2'02"879.



Per Azcona si conclude un weekend trionfale che lo ha visto regalare la prima vittoria nel FIA World Touring Car Cup by OSCARO a Cupra e PWR, oltre che ha se stesso.

