Mikel Azcona ha pensieri positivi per il weekend della WTCR Race of Slovakia.

Il 22enne spagnolo è alla prima avventura nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO, ma è già stato protagonista di ottime prestazioni in Marocco e in Ungheria, dunque per le gare del 10-12 maggio è carico.



“Sono super-positivo vedendo i progressi e non vedo l'ora di andare a correre allo Slovakia Ring” ha detto il pilota della PWR Racing.



La pista sarà una novità per lui e per il compagno di squadra Daniel Haglöf, reduce dal suo primo podio nella serie all'Hungaroring.

The post Azcona: “Sono carichissimo per la Slovacchia” appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.