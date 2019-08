Azcona vittorioso in Russia

Mikel Azcona ricomincerà l'avventura nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO in Cina dopo essere stato protagonista del Russian Endurance Challenge al Moscow Raceway lo scorso weekend.

Lo spagnolo, che ha vinto nell'ultimo evento di Vila Real con la Cupra della PWR Racing, si è unito ad Evgeni Leonov e al VRC Team per correre nella Capitale con una Cupra TCR in Classe GT, dove i due hanno chiuso terzi nella gara da 4h vinta a livello assoluto da Vitaly Petrov con una Mercedes AMG GT3.



La WTCR Race of China si terrà al Ningbo International Speedpark il 13-15 settembre.



Foto: CUPRA Racing

