Baldi e Michelisz a caccia del titolo

Gergo Baldi e Norbert Michelisz saranno i grandi protagonisti ungheresi dell’ultimo weekend del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO al Sepang International Circuit (12-15 dicembre).

Baldi ha vinto Esports WTCR OSCARO, mentre Michelisz, che aveva cominciato la sua carriera proveniendo dai videogiochi, darà la caccia a quello della serie reale.



“Sono super-entusiasta di poter prendere parte all’evento conclusivo di Esports WTCR OSCARO nello stesso weekend dove competono in pista anche i piloti reali – ha detto Baldi – Il viaggio è già di suo un colpo di vita, e poi avrò l’occasione di vedere Norbi in azione a giocarsi il titolo. Per quanto riguarda le nostre gare, non mi vedo favorito anche se sono Campione. Qui è tutto diverso e avremo un nuovo equipaggiamento, cercherò di prepararmi al meglio per tirare fuori il massimo dal pacchetto. Sarà tutto serratissimo, sono certo che sarà un bello spettacolo”.

