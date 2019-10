Baldi vicino al titolo di Esports WTCR OSCARO

Gergo Baldi ha conquistato la sua terza vittoria stagionale in Esports WTCR OSCARO Multiplayer Championship a Macao, dove il team M1RA firma la doppietta grazie anche al successo di Zoltan Csuti.

L'ungherese si porta a +71 su Bence Bánki quando manca solamente il round di Sepang, nonostante i risultati della gara di Guia siano sub-judice per via di vari incidenti che dovranno essere giudicati. Detto ciò, Baldi, Bánki e Florian Hasse sono già sicuri di un posto per il gran finale della Malesia.



Qualifica: Baldi batte Bánki

Dopo il miglior tempo firmato da Nestor Garcia (Red Bull Racing Esports / Audi) in avvio, Bánki e Baldi hanno combattuto per la pole di Gara 1, andata al primo. Garcia alla fine è terzo, seguito da David Nagy (M1RA Esports / Hyundai) e Kuba Brzezinski (Williams Esports / CUPRA), mentre Alexander Dornieden (FA Racing Esports / Lynk & Co) è solamente 11° e Julian Kunze 17°. Niel Langeveld (pilota reale del Comtoyou Team Audi Sport nel WTCR / OSCARO) chiude 22°, con Tim Jarschel a partire ultimo per una penalità da scontare in griglia.



Gara 1: Banki si accontenta del secondo posto

Baldi ha sfruttato al meglio la pole position, mentre dietro sono subito problemi per Tim Jarschel, Avelino Jose Alves e Corentin Pointeau. Lei Sabino ha invece mancato la connessione con il server. Il via è stato tranquillo, seppur nelle retrovie un incidente tra Alves e Márk Balazsin ha bloccato il passaggio, con Pointeau che si è visto piombare sul tetto l'auto di Jarschel.



Nagy ha passato Garcia sfruttando l'errore dello spagnolo alla "Fisherman’s Bend", con Csuti (M1RA Esports / Hyundai) e Dornieden in lotta per il 10° posto. Al giro 3, l'ungherese ha sbandato al "Mandarin", Dornieden ha provato ad approfittarne, ma il contatto tra i due ha mandato il tedesco in testacoda alla "Lisboa", ritirandosi. Intanto Langeveld ha rimontato dal 22° al 14° posto.



Davanti non è cambiato nulla, mentre Nikodem Wisniewski e Jaroslav Honzik (Actrollvision / Hyundai) hanno dato vita ad un bel duello per l'ottavo posto scambiandosi le posizioni ripetutamente. Csuti è stato incalzato da Michael Raechl (EURONICS Gaming / CUPRA), Moritz Löhner (Williams Esports / Audi) e Julian Kunze.



Bánki si è dimostrato il più rapido di tutti, ma incapace di passare Baldi andando a prendersi la vittoria, con Nagy sul podio davanti a Garcia, Brzezinski, Jack Keithley, Florian Hasse, Wisniewski, Honzik e Csuti. Raechl ha invece perso due posizioni nel finale a vantaggio di Löhner e Kunze finendo 13° davanti a Niels Langeveld.



La replica di Macao

https://www.youtube.com/watch?v=fLYxolReNyo



Prossimo appuntamento

Il round decisivo di Esports WTCR OSCARO Multiplayer Championship si svolgerà al Sepang International Circuit domenica 20 ottobre.

