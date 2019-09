Bánki pronto a difendere la leadership

Bence Bánki ha allungato in classifica in Esports WTCR OSCARO Multiplayer Championship dopo le penalità inflitte ai suoi avversari allo Slovakia Ring.

Jack Keithley, Nestor Garcia, Tim Jarschel ed Alexander Dornieden sono stati puniti per i vari incidenti, dunque il pilota della SDL eSports by Logitech G / Honda vola a +14 su Florian Hasse (EURONICS Gaming CUPRA), mentre Julian Kunze sale terzo.



Zandvoort sarà teatro del terzo round domenica sera. Ecco come seguirlo:



YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=g73jmXypFCM

Facebook: https://www.facebook.com/WorldTouringCarCup/

RaceRoom’s Twitch channel: https://www.twitch.tv/raceroomracingexperience/

