Bebu Day, conosciamo meglio Néstor

Oggi è il Bebu Day, per cui conosciamo meglio il pilota del WTCR – FIA World Touring Car Cup, Néstor Girolami, che corre con il #29.

Un avvocato in pista: se non fosse diventato pilota, Girolami avrebbe avuto modo di essere un avvocato avendo completato la prima parte di studi in merito.



Bi-Campione: ha vinto due titoli di fila nel Súper TC2000 in Argentina (2014 e 2015), mentre nel 2013 si è piazzato secondo alle spalle di José María López.



Casa Honda: quando la ALL-INKL.COM Münnich Motorsport lo ha inserito nella sua line-up, è stato un ritorno a casa perché con la Honda ha corso nel 2010 e nel 2011 in patria, oltre a debuttare nel FIA World Touring Car Championship allo Slovakia Ring 2015 con la Civic della NIKA International.



Un bel debutto: la prima gara del WTCC si è chiusa a punti per lui, così come la seconda a Vila Real, quando arrivò un ottavo posto in Gara 2.



Volvo vittoriosa: dopo aver provato la Volvo Polestar nel 2016, Girolami è stato chiamato a condurre la S60 WTCC l'anno dopo, con successo nella WTCC Race of China che ha aiutato la squadra a vincere il titolo Costruttori. Nel 2018 è tornato a correre con Peugeot nel Súper TC2000.



Fratello veloce: suo fratello Franco ha vinto una gara nel Top Race V6 lo stesso giorno in cui è arrivato il successo di Bebu nella WTCR Race of Slovakia 2019.



Lo sapevate? Girolami vive a Barcellona ed è appena diventato papà. Si allena con lo stesso preparatore della tennista Maria Sharapova.

