Mehdi Bennani è consapevole che si sarà tanto da fare per rendere ancora le Volkswagen Golf GTI TCR competitive per il prossimo round del WTCR – FIA World Touring Car Cup in Ungheria.

Il pilota della Sébastien Loeb Racing ha sofferto molto assieme ai suoi compagni Rob Huff, Johan Kristoffersson e Benny Leuchter sul Circuit Moulay El Hassan per tutto il weekend, ma la conquista del TAG Heuer Best Lap Trophy gli dà speranze positive per il futuro.



“Dobbiamo lavorare molto, ma credo nelle capacità di Volkswagen Motorsport - ha detto il marocchino - Abbiamo tutti sofferto, pur provando a cambiare set-up nulla è andato bene. Abbiamo fatto il massimo e spinto al limite, ma non è stato il miglior risultato mio a Marrakech.”



Anche il Direttore di Volkswagen Motorsport, Sven Smeets, ha confermato che bisognerà rialzarsi in fretta.



“In Qualifica non avevamo il passo. Penso che miglioreremo, ma useremo la pausa prima dell'Ungheria per analizzare e lavorare su ciò che non ha funzionato".

The post Bennani: “Bisogna lavorare duro per rendere la Volkswagen Golf nuovamente vincente” appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.