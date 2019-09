Bennani: “Continuiamo a lottare”

Mehdi Bennani è concentratissimo per il prosieguo della stagione 2019 del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Il pilota della Sébastien Loeb Racing sta affrontando una annata difficile che lo vede solamente 26° in classifica piloti con la sua Volkswagen Golf GTI TCR, ma questo non lo scoraggia e il morale da combattente resta alto.



“Se dovessi avere l'opportunità di vincere, la coglierei, ma non è semplice - ha detto il marocchino - Ogni volta che ci vado vicino è fantastico, la mia speranza è di riuscirci prima o poi, anche se quest'anno è tutto molto più combattuto rispetto al 2018. Un piccolissimo errore fa tanta differenza, ma quando sei dietro c'è più pressione e questo peggiora tutto".



“Abbiamo sempre bisogno di buoni risultati, ti rendono più fiducioso e forte. Quest'anno stiamo faticando molto, però il programma è a lungo termine e dobbiamo lavorare ancora di più. Già a Marrakech avevo detto che non avremmo saputo chi sarebbe stato davanti a fine anno. La nostra macchina ha tre anni, quindi è inferiore rispetto a quelle nuove. Siamo quattro piloti bravi nel team che soffrono ad arrivare in Top10, stiamo lavorando e cercando di dare il massimo, sempre".

