Mehdi Bennani è convinto di poter giocarsela per la vittoria nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Il marocchino sarà uno dei protagonisti della #WTCR2019SUPERGRID e con la Volkswagen Golf GTI TCR della Sébastien Loeb Racing ha l'intenzione di mettersi in mostra.



“A volte in testa hai cose che sembrano impossibili, ma io dico che bisogna pensare sempre a quell'1% di possibilità che tutto si avveri - afferma Bennani - In Marocco la nostra cultura si basa sul tenere aperte tutte le porte e pensare che ogni cosa sia possibile. Non ne chiudo mai nessuna, altrimenti non vincerei mai. Provo sempre a dare il massimo nella vita, non si sa mai cosa può accadere fino a che non è finita".



La WTCR Race of Morocco si terrà il 5-7 aprile.

The post Bennani: “Tengo ogni porta aperta” appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.