Benvenuti sulla #WTCR2019SUPERGRID

La #WTCR2019SUPERGRID vanta ben 14 Mondiali FIA e 29 titoli di altre categorie presenti quando siamo giunti al gran finale della Malesia.

Gabriele Tarquini ha cominciato la difesa del suo Mondiale a Marrakech vincendo Gara 2 e il pilota della BRC Hyundai N Squadra Corse ha messo la sua i30 N TCR davanti a quella di Norbert Michelisz in Gara 3 dell’Hungaroring conquistando il secondo successo del 2019.



Dopo aver perso il titolo a Macao nel 2018, Yvan Muller è ora protagonista con la 03 TCR di Cyan Racing Lynk & Co, auto di Geely Group Motorsport, con cui ha centrato il podio all’Hungaroring.



Il suo compagno Thed Björk, vincitore in Marocco, a Budapest ha sofferto, ma qualche punto se l’è portato a casa. Anche in Slovacchia le auto cinesi non sono andate benissimo, mentre in Olanda è arrivata la doppia vittoria.



Rob Huff (SLR VW Motorsport – VW Golf GTI TCR) è un altro da tenere d’occhio, così come Augusto Farfus (BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team), Johan Kristoffersson (SLR Volkswagen) ed Andy Priaulx (Cyan Performance Lynk & Co).



Dopo aver vinto Gara 1 a Marrakech, Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport – Honda Civic Type R TCR) ha visto rompersi lo sterzo in Gara 3 perdendo la leadership del campionato, ma con il podio in Gara 2 in Slovacchi, la vittoria a Zandvoort e il podio in Germania è tornato al comando della serie.



Jean-Karl Vernay (Leopard Racing Team Audi Sport) era in pole nella griglia invertita di Gara 2, ma un problema alla frizione ha consentito Daniel Haglöf (PWR Racing) di scavalcarlo al via. Il francese ha già vinto lo scorso anno a Zandvoort e conosce bene il tracciato, così come Gordon Shedden e i piloti Comtoyou Racing, Niels Langeveld e Frédéric Vervisch, che completano il battaglione Audi.



Diversi giovani sono invece da tenere d’occhio, come ad esempio Mikel Azcona, Campione del TCR Europe, protagonista con la Cupra della PWR, ed Attila Tassi con la Honda della KCMG.



Kevin Ceccon (Team Mulsanne) ed Yann Ehrlacher (Cyan Performance Lynk & Co) hanno già dimostrato di saper vincere, mentre Aurélien Panis potrebbe essere la sorpresa con la CUPRA del Comtoyou Team DHL CUPRA Racing. Ceccon è reduce dal podio allo Slovakia Ring al volante della Alfa Romeo Giulietta TCR del Team Mulsanne-Romeo Ferraris.



La entry list viene completata da Nicky Catsburg (BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team), al ritorno dopo un anno lontano dal WTCC, e Benjamin Leuchter, che ha esperienza in TCR Germany e nello sviluppo della Volkswagen Golf GTI TCR. Ma Qinghua è invece portacolori del Team Mulsanne per la seconda Alfa Romeo Giulietta, con cui ha vinto in Slovacchia, mentre Tom Coronel guida la Cupra della Comtoyou. Tiago Monteiro è tornato a correre dopo l’infortunio del 2017. Il portoghese sale a bordo della Honda Civic Type R TCR di KCMG.

