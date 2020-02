Biglietti in vendita per il WTCR al Nordschleife

I biglietti per la WTCR Race of Germany che si terrà sul Nürburgring Nordschleife sono in vendita.

La gara denominata ‘The Big One’ si svolgerà sui 25,378km dell'Inferno Verde e sarà la più lunga della stagione.



Thed Björk, vincitore della gara del 2018, lo descrive così: "Il Nürburgring Nordschleife è la pista più difficile del mondo e un pilota trova di tutto lì, da tratti ad alte velocità a sconnessioni, compressioni e curve cieche. Devi averne rispetto e se vinci, senti a pieno la soddisfazione".



La WTCR Race of Germany farà da supporto alla ADAC TOTAL 24h-Rennen del 20-23 maggio.



Cliccate quiper tutte le informazioni.

