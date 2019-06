Björk bene al Nordschleife

Thed Björk è stato il migliore delle Lynk & Co chiudendo quinto nella Prima Qualifica della WTCR Race of Germany.

Il pilota della Cyan Racing è stato più bravo ei suoi compagni sul Nürburgring Nordschleife bagnato conquistando la terza fila di Gara 1.



Yvan Muller scatterà al suo fianco con l'altra 03, mentre Yann Ehrlacher ed Andy Priaulx chiudono 8° e 17°.



“Il Nürburgring è una delle piste più dure al mondo e serve esperienza - ha spiegato Björk - Sono piuttosto contento del 5° posto, siamo riusciti a prenderci una posizione per guadagnare punti in Gara 1. Nella Seconda Qualifica ho perso troppo in un settore e sull'asciutto non avevo aderenza".



Anche Muller non è andato bene qui, incappando nel "Code 60" e dovendo rallentare: "Non c'è molto da dire, abbiamo avuto problemi tecnici e il meteo è stato mutevole. Combatteremo in gara".



Ehrlacher ha aggiunto: "La prima qualifica è andata bene, mentre nella seconda le bandiere gialle mi hanno rovinato il giro, dato che ero 2" più rapido. La Top5 comunque penso fosse alla nostra portata".

