Björk dopo le FP1: “Sono preoccupato”

Thed Björk ha chiuso le FP1 a Sepang in 25a piazza e si è mostrato piuttosto preoccupato per il prosieguo dei lavori.

Il pilota della Cyan Racing Lynk & Co ha preceduto il compagno di squadra Yvan Muller, con il quale lotta per il titolo piloti del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.



"E' stato terribile, era una pista che ci preoccupava per via delle accelerazioni da 2a a 5a marcia - spiega lo svedese - A Macao avevamo due rettilinei dove si arrivava in 6a ed erano perfetti per noi, qui invece è più simile alla Slovacchia e penso che avremo un weekend difficilissimo. Vediamo in qualifica come andremo, cerchiamo di fare il massimo".

