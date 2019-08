Bjork e Cyan da record al Nordschleife con la Lynk & Co Cyan Concept

La Cyan Racing ha centrato il doppio record al Nürburgring con la Lynk & Co 03 Cyan Concept, l'auto stradale da cui deriva la Lynk & Co 03 TCR utilizzata nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

La Lynk & Co 03 Cyan Concept è risultata la macchina più veloce al mondo fra le 3 volumi a 4 porte lungo i 20,832km del Nordschleife, oltre che essere il primo mezzo di serie cinese a riuscirci sull'Inferno Verde.



La vettura da 528CV ha completato la tornata in 7'20"143 alla media di 170,4km/h con Thed Björk al volante.



“Abbiamo continuato lo sviluppo della macchina sotto una pioggia torrenziale e poi abbiamo ottenuto il record appena tornato il sole sulla pista più bella del mondo - ha commentato lo svedese - L'auto si guida alla grande in qualsiasi condizione, che sia il Nürburgring o la strada normale. Il record ottenuto qui è qualcosa che metto alla pari dei miei successi sportivi e una delle cose più belle di questo processo di sviluppo del mezzo".



Il giro più veloce è risultato 4" migliore del precedente per una macchina a 4 porte, siglato da una Jaguar, e 25" più rapido di una trazione anteriore, che era una Renault.



La Lynk & Co 03 Cyan Concept viene sviluppata dalla Cyan Racing sulla base delle Volvo C30 Concept (450CV) e Volvo S60 Concept (508 CV).



“Stiamo continuando a raggiungere gli obiettivi prefissati con la Lynk & Co 03 Cyan Concept, una macchina del futuro per le Lynk & Co e le nostre parti e componenti legate alle alte prestazioni - ha detto Henrik Fries, capo dell'Automotive R&D di Cyan Racing - Mentre la maggior parte dei giri al Nürburgring Nordschleife erano legati allo sviluppo, il nuovo record è la conferma che la base Lynk & Co e la nostra filosofia ingegneristica resta di grandissimo livello da oltre 20 anni nel motorsport e per le auto stradali".



Lo sviluppo della Lynk & Co 03 Cyan Concept continuerà verso fine anno, con test già fissati in Svezia per provare in tutte le condizioni.



VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=9HFmf07UtlI



RECORD

https://www.youtube.com/watch?v=M3e69sptwvE

