Thed Björk ha fatto gli auguri ad Yvan Muller per il suo 50° compleanno.

I due lavorano insieme dal 2017, quando lo svedese conquistò il titolo del FIA World Touring Car Championship con la Volvo Polestar-Cyan Racing.



Ora nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO sono nuovamente compagni alla Cyan Racing Lynk & Co.



“Yvan è una leggenda del turismo, sa tantissime cose perché ha fatto tanto in pista - ha detto Björk - E' sempre qui, velocissimo e consistente. Quando l'ho conosciuto bene nel 2017 sapevo che avere un Campione del Mondo al mio fianco mi avebbe aiutato a migliorare".



Christian Dahl, fondatore e proprietario della Cyan Racing: "Ho incontrato Yvan in privato nel 2016 e da qul momento abbiamo iniziato a lavorare duramente, prima come consulente e collaudatore, e poi è diventato pilota. Le sue capacità hanno dimostrato di essere d'aiuto al progetto e ci stanno dando una mano nel successo internazionale. Penso che Yvan sia lo Schumacher del turismo, gli faccio gli auguri".



Björk e Muller torneranno in azione per la WTCR Race of China del Ningbo International Speedpark il 13-15 settembre.

The post Bjork fa gli auguri a Muller per i suoi 50 anni appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.