Björk in vetta verso la #RoadToMalaysia, ma ora c’è la WTCR Race of Hungary

Thed Björk è al comando del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO con un +5 prima di volare in Ungheria.

Al volante della sua Lynk & Co, lo svedese si è imposto in Gara 3 della WTCR AFRIQUIA Race of Morocco.



"Siamo partiti benissimo ed è fantastico perché non ci aspettavamo di vincere subito con questa macchina nuova e il team appena fatto - ha detto il pilota di Cyan Racing - Non sono mai stato in Malesia e non vedo l'ora di andarci, sono sicuro che il titolo verrà assegnato all'ultimo giro dell'ultima gara. Ora sono al comando, ma sarà una battaglia per tutta la stagione".



La WTCR Race of Hungary si terrà il weekend del 26-28 aprile con ampia copertura TV in tutto il mondo.



Cliccate quiper vedere le classifiche.

