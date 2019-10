Björk: “La lotta per il titolo mi mette una tensione che mi carica”

Thed Björk è prontissimo per la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan dove la lotta per il titolo si intensificherà.

Il pilota della Cyan Racing Lynk & Co dopo la Cina è scivolato quarto in classifica, ma il fatto che il suo compagno di squadra Yvan Muller sia tornato in corsa a 3 eventi dalla fine lo hanno particolarmente motivato.



“Siamo alla battaglia finale, Yvan si è riscattato in Cina e ora tutto si fa più difficile - ha detto lo svedese - Siamo allo stesso punto di inizio anno, bisogna concentrarsi al massimo su ogni piccolo dettaglio. E' quello che amo, adoro la tensione perché mi fa lottare fino all'ultimo".



Björk è uno di quelli che non ha mai corso sul Suzuka Circuit East Course.



“Ho visto le immagini delle gare del WTCC ed è sembrato più un trenino, ma qui ora siamo quasi 30 macchine e tutto può succedere anche su una pista corta. Ci saranno nuove tattiche, vediamo. Penso che anche con il WTCR avremo un bello spettacolo, saranno battaglie serrate come sempre".



La WTCR JVCKENWOOD Race of Japan è in programma il 26-27 ottobre.

