Thed Björk è convinto che ci sarà da divertirsi quando il WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO ricomincerà il lavoro al Ningbo International Speedpark.

L'anno scorso nella WTCR Race of China abbiamo visto tante lotte e il concorrente della Cyan Racing Lynk & Co - che nel 2018 vinse con la Hyundai i30 N TCR della YMR - vuole ripetersi.



"E' un tracciato molto tecnico dove ci sono tanti punti per superare - ha detto lo svedese - Le gare sarano belle e la gente deve venire a vederle. In passato abbiamo visto spettacolo e meteo mutevole, la lotta per il titolo ricomincia qui e sarà molto interessante".



Con 12 ancora da affrontare, Björk è terzo in classifica a -50 dal leader Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport - Honda).

The post Bjork: “Mi aspetto molti sorpassi in Cina” appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.