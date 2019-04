Björk non è preoccupato per i punti persi

Thed Björk ripensa al 2017 in questa stagione del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Il pilota della Cyan Racing Lynk & Co era al comando della classifica dopo il Marocco, ma una difficile WTCR Race of Hungary lo ha fatto scivolare a -19 da Néstor Girolami.



Due anni fa, però, lo svedese vinse il FIA World Touring Car Championship nonostante all'Hungaroring arrivò solamente settimo, per cui pensa positivo per il prosieguo della stagione.



"Abbiamo avuto un weekend veramente difficile, ma sono felice di aver preso buoni punti considerando le circostanze - ha detto - Siamo in una serie molto combattuta e ci sono diverse aree su cui lavorare con la nostra macchina. Continuiamo a spingere e ad essere consistenti".

