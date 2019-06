Björk: “Non ho paura”

Thed Björk non ha alcuna paura di correre sui 25,378km del Nürburgring Nordschleife, la pista più lunga del mondo dove il WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO farà tappa nel weekend.

Lo svedese sa benissimo che approccio bisogna avere con il tracciato che lo vide vincere nel 2018.



“Fa paura, ma ho molto rispetto di esso e non vedo l'ora di andarci - ha detto il pilota della Cyan Racing Lynk & Co - Se hai paura è meglio non correrci perché è la pista più impegnativa del mondo. C'è di tutto, fra velocità alte e basse, compressioni e sconnessioni. Vincere è una soddisfazione enorme da condividere con macchina e team".



La WTCR Race of Germany si svolgerà il 20-22 giugno e nella #WTCR2019SUPERGRID anche Yann Ehrlacher, Yvan Muller ed Andy Priaulx saranno al volante delle Lynk & Co.

