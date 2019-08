Bjork pensa al titolo WTCR

Thed Björk è in vacanza per la pausa del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO, ma ha in mente la lotta per il titolo, in attesa di correre al Ningbo International Speedpark la WTCR Race of China.

L'evento del 13-15 settembre sarà quello di casa per Cyan Racing Lynk & Co e lo svedese, terzo in classifica, vuole piazzarsi bene con la sua 03 TCR.



“La speranza è vincere il titolo, ma sappiamo che dobbiamo lavorare bene con il team - ha detto - Dobbiamo trarre vantaggio da quello che abbiamo imparato nella prima metà di stagione con questa macchina nuova, presentandoci pronti. Questo è l'obiettivo, la lotta per il titolo è serratissima e sarà molto interessante".

