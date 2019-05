Björk spera nella pioggia in Slovacchia

Thed Björk si augura che per la WTCR Race of Slovakia ci sia pioggia nella giornata di domenica.

Tutte le Lynk & Co 03 hanno terribilmente sofferto allo Slovakia Ring a causa della diminuzione di potenza e del peso imposti dal Balance of Performance che hanno rallentato lo svedese, Yann Ehrlacher, Yvan Muller ed Andy Priaulx



Björk è stato l'unico ad accedere nella Q2 della Seconda Qualifica terminando 11°, per cui spera che in gara le cose cambino.



“Non mi aspettavo di andare in Q2 e finire 11° viste le circostanze - ha detto il Campione WTCC 2017 - Il peso e la riduzione di potenza stanno ovviamente incidendo un bel po', per cui spero piova domenica, il che sarebbe a nostro favore".



Muller in Q1 si è ritrovato 17°: "La situazione è ovviamente frustrante e non possiamo fare nient'altro, ma continuare a lavorare a testa bassa".



Ehrlacher ha chiuso 26° e 27° nelle due sessioni, con Andy Priaulx 25° e 23°.

