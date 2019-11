BRC concentrata a pieno sul WTCR

La BRC Hyundai N Squadra Corse continua a rincorrere il titolo del WTCR / OSCARO e pensa già alle gare di Macao e Malesia.

Norbert Michelisz è attualmente secondo in classifica a 6 punti dal leader Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) e con l'aiuto di Gabriele Tarquini anche il team di Cherasco ha preso punti nella graduatoria delle squadre, portandosi a -13 dalla Cyan Racing Lynk & Co.



Gabriele Rizzo, team principal del BRC Racing Team, si è detto contento del successo di Michelisz in Gara 2, dove Tarquini è giunto terzo.



"In Giappone abbiamo avuto un weekend bello e difficile, recuperando dalle difficoltà del venerdì dove le nostre auto hanno sofferto sul bagnato, prendendo molti punti in gara. Siamo ancora in lizza per i titoli a due eventi dal termine e sono molto fiero di quel che sta facendo il team con il suo duro lavoro per trarre il massimo. Cerchiamo di restare concentrati così fino alla fine.



Foto: Rizzo sul podio di Suzuka tra Michelisz (a sinistra) e Tarquini

