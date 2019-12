Brzezinski punta al 2020 in Esports WTCR

Kuba Brzezinski è pronto a difendere il titolo di Esports WTCR conquistato a Kuala Lumpur anche nel 2020.

Il pilota della Williams Esports ha mostrato le sue doti contro gli 8 avversari che si sono dati battaglia a Sepang, fra i quali c'era anche il suo collega Nikodem Wisniewski.



"Esport WTCR è diventato grande e sarebbe fantastico poter partecipare di nuovo - ha detto il polacco nell'evento che lo ha visto presenziare come ospite della organizzazione - Non mi aspettavo di vincere e sono carichissimo. Mi sono sentito a casa e me la sono passata bene con tutti. Alcuni erano più forti su certe piste e meno in altre, io ho avuto un buon passo ovunque e la consistenza è stata la chiave".



La finale di Esports WTCR OSCARO si è tenuta al The RIFT di Kuala Lumpur grazie allo sponsor KW Suspensions e agli organizzatori di RaceRoom.



Foto: Javi Guerra/Williams Esports

