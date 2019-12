Brzezinski vince la finale di Esports WTCR OSCARO a Kuala Lumpur

Kuba Brzezinski (Williams Esports) ha battuto il suo compagno di squadra Nikodem Wisniewski nella finalissima di Esports WTCR OSCARO a Kuala Lumpur dividendosi il montepremi di 25.000€.

Dopo aver chiuso secondo all'Hungaroring e allo Slovakia Ring, il pilota della Williams Esports ha centrato anche il secondo posto pure a Sepang contro 13 rivali, nell'evento sponsorizzato da KW Suspensions dove gli organizzatori di RaceRoom hanno installato 13 simulatori 3Motion al The RIFT.



Seppur senza vittorie, Brzezinski è stato consistente al volante della propria Cupra andando a precedere in classifica anche David Nagy (M1RA Esports), terzo.



Andika Rama Maulana ha vinto la gara dell'Hungaroring a sorpresa con la Honda della GT-Sim.ID eSport dopo una serie di sorpassi, precedendo Brzezinski e Wisniewski.



Wisniewski ha poi dominato allo Slovakia Ring, seguito da Brzezinski nella doppietta Williams Esports, con Bence Bánki terzo.



A Sepang, Bánki è partito dalla pole attaccato da Maulana, ma i due si sono toccati alla curva 1 e Nagy è passato al comando incalzato da Brzezinski. Le posizioni non sono più cambiate, Jack Keithley si è issato terzo, mentre Bánki e Maulana vanno a completare la Top5 davanti a Moritz Löhner.



Florian Hasse e Gergo Baldi hanno invece incontrato problemi tecnici concludendo ottavo e nono. Egor Ogorodnikov e Kirill Antonov (RaceRoom eRacing Team Russland) stupiscono grazie al 10° e 11° posto, seguiti dall'idolo locale Ayman Aqeem ed Emanuel Lopez.



Azcona vince tra i VIP, beffa per Panis

Mikel Azcona ha vinto la VIP Race soffiando la vittoria ad Aurelien Panis, finito contro Norbert Michelisz nel finale. Entrambi saranno in pista per davvero domani.



Foto: Dmitriy Soldatov/RaceRoom Russia

