Parecchie penalità relative a infrazioni delle Libere 2 e nella Prima Qualifica hanno cambiato parecchio la griglia di Gara 1 della WTCR JVCKENWOOD Race of Japan.

Il Direttore di Gara FIA ha parlato coi commissari, che hanno ravvisato piloti molto lenti nelle FP2, oltre il dovuto. Parliamo di Augusto Farfus, Néstor Girolami, Daniel Haglöf, Norbert Michelisz e Gabriele Tarquini, tutti puniti con 3 posizioni in meno sulla griglia, 1 punto sulla licenza e una multa.



La stessa cosa è stata ravvisata anche per altri concorrenti, troppo lenti e a rischio di provocare danni. SI tratta di Mehdi Bennani, Augusto Farfus, Jim Ka To, Norbert Michelisz, Tiago Monteiro ed Aurélien Panis, anche loro con 3 posizioni in meno sulla griglia, 1 punto e multa.



Nella Prima Qualifica sono stati colti il flagrante per lo stesso motivo Thed Björk, Nicky Catsburg, Kevin Ceccon, Yann Ehrlacher, Néstor Girolami, Ma Qinghua, Niels Langeveld, Ritomo Miyata, Yvan Muller, Andy Priaulx, Gordon Shedden, Ryuichiro Tomita e Jean-Karl Vernay, anche loro sanzionati nel medesimo modo.



Catsburg ha invece ricevuto la terza reprimenda dell'anno, dunque scala indietro di 10 posizioni. Tom Coronel ne dovrà scontare 5 per una serie di infrazioni riscontrate dai commissari, con cancellazione del suo tempo in Q1 e €1700 di multa.



La griglia di Gara 1 verrà pubblicata alle 14;05 locali.

The post Cambia la griglia di Gara 1 con diverse penalità appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.