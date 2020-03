Catsburg a caccia del podio

Dopo aver sfiorato il podio nella stagione 2019 del WTCR – FIA World Touring Car Cup, Nicky Catsburg ha grandi speranze per la sua seconda annata nella serie.

Il 32enne sarà al volante della Hyundai i30 N TCR dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team assieme al tedesco Luca Engstler.



"Mi sono divertito moltissimo a guidare la i30 N nel FIA WTCR l'anno scorso - ha detto l'olandese - Questo campionato ha diverse gare stupende e i migliori piloti del mondo, ovunque abbiamo visto competizione altissima. Sono entusiasta di continuare a correre qui con una nuova squadra, la Engstler Motorsport, che è debuttante nel WTCR, ma ha grande esperienza e successo con la i30 N accumulata in tutto il mondo. Spero di poter aggiungere qualcosa in questa stagione, abbiamo ancora due mesi per prepararci per il primo evento e sono sicuro che tutti saranno impegnatissimi".

