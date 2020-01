Nicky Catsburg prenderà parte ai test ROAR in attesa dell'inizio del WTCR – FIA World Touring Car Cup 2020.

L'olandese sarà in azione nelle prove dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship con la Corvette Racing a Daytona, dove nella Roar before the Rolex 24 del 3-5 gennaio preparerà la 24h.



“Da tempo ambivo ad un posto in Corvette e sono felicissimo di questo programma - ha detto Catsburg - Sarà una stagione molto impegnativa, ma è fantastico poter correre con una altro grande marchio del motorsport".



Al volante della Hyundai i30 N TCR del BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team, Catsburg ha chiuso il 2019 in 13a piazza nel WTCR.

The post Catsburg ai test ROAR prima del WTCR 2020 appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.