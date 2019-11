Nicky Catsburg si è detto felice che Andy Priaulx abbia vinto a Macao nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

I due erano venuti a contatto nella WTCR JVCKENWOOD Race of Japan, con il pilota della Cyan Performance Lynk & Co che era stato durissimo nei confronti del rivale del BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team, che comunque si è voluto congratulare per l'affermazione in Gara 3 del britannico sul Circuito da Guia.



“Sono felice che Andy abbia vinto, non si è mai arreso e alla fine è riuscito a cogliere il successo in una stagione difficile come la mia - dice Catsburg - Sono sincero quando dico che sono contento per questo suo risultato. A Suzuka è andato a muro, ma non è per questo, bensì perché lo vedo messo come me".

The post Catsburg fa i complimenti a Priaulx per la vittoria di Macao appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.