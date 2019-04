Catsburg in DHL Pole Position per Gara 2

Nicky Catsburg ottiene la prima DHL Pole Position per Gara 2 del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO in Marocco.

Il pilota del BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team, che a Marrakech ha già corso con il WTCC, termina 10° in Q2 e beneficia della griglia invertita per scattare davanti a tutti con la sua Hyundai i30 N TCR, affiancato da quella della BRC Hyundai N Squadra Corse condotta da Gabriele Tarquini, nono.



Alle loro spalle abbiamo Jean-Karl Vernay (Leopard Racing Team Audi Sport) ed Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), poi Yann Ehrlacher (Cyan Performance Lynk & Co) e le 03 TCR di Thed Björk ed Yvan Muller.

