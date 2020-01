Catsburg: “Nessun problema a dividermi tra turismo e GT”

Nicky Catsburg nel 2020 si prepara a correre ancora nel WTCR in una stagione dove si dividerà tra turismo e GT.

Già nel 2019 l'olandese era stato protagonista del doppio impegno, per cui non avrà problemi ad affrontare nuovamente il WTCR – FIA World Touring Car Cup e altro.



“Di solito la gente pensa sia più difficile di quel che è in realtà, il fatto però è che se guidassi la stessa macchina sempre sarei più forte fin dal primo giro perché ci vuol poco ad adattarsi - ha detto il pilota del BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team - La cosa peggiore fu quando guidai la BMW Z4 e la Nissan GTR GT1 nello stesso weekend. Con la Nissan la guida era a destra e si cambiava con la sinistra, mentre la BMW era al contratio. Tutte le volte che uscivo dalla pit-lane ero confuso, ho anche rischiato di finire a muro. Ma comunque è bello potersi dividere tra gare sprint ed endurance".

