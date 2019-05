Catsburg punta al podio in casa

Nicky Catsburg ha sperato di finire sul podio in Gara 1 della WTCR Race of Netherlands, ma ci riproverà oggi.

Il pilota del BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team si è piazzato 10° e migliore degli olandesi nel weekend della Jumbo Racedagen.



“Sono abbastanza contento di come è andata e come ha funzionato la macchina - ha detto Catsburg - Spero di chiudere in Top10 in qualifica e sfruttare la griglia invertita di Gara 2 per andare sul podio, ma non sarà semplice".

