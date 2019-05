Catsburg ricorda i suoi numeri alla WTCR Race of Slovakia

Allo Slovakia Ring ci sono stati in passato dei bei numeri da parte di Nicky Catsburg prima che arrivasse nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Il pilota del BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team fu grande protagonista con la LADA nel WTCC.



“Mi piacciono molto questi curvoni veloci, ce ne sono un paio da fare in pieno e bisogna avere gli attributi, sarà un bel weekend - ha detto l'olandese - Nel 2015 nessuno mi conosceva così bene, ma allo Slovakia Ring fui protagonista perché era un tracciato adatto alla LADA. Ricordo le sfide con Yvan Muller e José María López che guidavano le Citroën. Fu bellissimo e non vedo l'ora di essere di nuovo in azione".

