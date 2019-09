Ceccon: “Felice dei successi di Ma”

Kevin Ceccon è contento che il suo compagno di squadra Ma Qinghua sia riuscito a vincere una gara del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO quest'anno, cosa non ancora riuscita a lui.

Il pilota del Team Mulsanne si impose a Suzuka nel 2018, mentre il cinese nel 2019 ha trionfato allo Slovakia Ring, per poi giungere secondo in Gara 1 della WTCR Race of China, in un weekend che ha visto il bergamasco partire sempre dal fondo per un cambio di motore e un problema alla pompa della benzina nella Seconda Qualifica.



“Sono felice per Ma perché in passato si diceva che io fossi l'unico capace di vincere con l'Alfa Romeo Giulietta e capace di migliorarla così velocemente - ha detto Ceccon - So che quest'anno gli aggiornamenti l'hanno resa più facile per tutti da guidare e la sua vittoria lo dimostra, non è solo una macchina per Kevin Ceccon. Per me non cambia molto se vinco io o il mio compagno, significa che il lavoro di sviluppo che ho fatto sul mezzo è buono".



In Romeo Ferraris hanno infatti incrementato le vendite della Giulietta Veloce proprio dopo il trionfo di Ceccon nella WTCR JVCKENWOOD Race of Japan 2018.

