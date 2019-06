Ceccon pronto per il debutto al Nordschleife: “Non ho mai saltato con una macchina”

Kevin Ceccon si appresta a fare il proprio debutto al Nürburgring Nordschleife la prossima settimana, essendo uno dei tre piloti della #WTCRSUPERGRID2019 a non essere mai stato sui 25,378km lungo i Monti Eifel.

Il bergamasco si sta allenando per la WTCR Race of Germany al simulatore non avendo mai girato sull'Inferno Verde.



“Penso che comincerò a godermi il Nordschleife quando conoscerò ogni sezione perfettamente - ha detto il pilota dell'Alfa Romeo - Proverò ad ottenere il massimo, non ho mai saltato con una macchina da corsa e con le compressioni che ci sono ne abbiamo parecchi di balzi. Sarà tutto nuovo per me. Quando debuttai in GP2 a Barcellona non conoscevo la macchina, a Macao avevo svolto solamente un giorno al simulatore e sono comunque arrivato in Q2; normale che sappia affrontare le difficoltà, ma sicuramente questa è una delle più grandi della mia vita".



Come lui, nemmeno Mikel Azcona ed Attila Tassi hanno mai girato sul Nordschleife.

