Ceccon torna in azione a Sepang: “Sarà un weekend intenso”

Kevin Ceccon torna a correre al Sepang International Circuit per il gran finale del WTCR come protagonista della #WTCR2019SUPERGRID, dopo che era già stato in Malesia in occasione del GP di F1.

Come Ma Qinghua, il pilota del Team Mulsanne aveva corso sui 5,543km del tracciato malese nel 2013 per la gara di GP2 Series.



"Mi sono allenato al simulatore e sono molto carico - ha detto prima di salire sulla sua Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris - Sarà un weekend intenso con tutto concentrato in due giorni. Sono molto concentrato, voglio un bel risultato perché la Malesia mi piace e il tracciato me lo ricordo dall'epoca della GP2. Ovviamente le macchine ora sono completamente diverse, lì avevo una monoposto leggerissima con tanto carico aerodinamico, ma ricordo bene il circuito".



"E' l'ultima gara dell'anno e voglio massimizzare il risultato, poi sarà anche la prima volta che correrò una gara turismo in notturna e affronto qualcosa di nuovo che non si può confrontare con le altre gare. Tutti saranno pronti alla battaglia".

