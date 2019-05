Ceccon torna sul luogo del… debutto

Kevin Ceccon torna dove lo scorso anno debuttò nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Il bergamasco prese parte alla WTCR Race of Slovakia assieme a Fabrizio Giovanardi nel Team Mulsanne, conquistando i primi punti con la Alfa Romeo Giulietta TCR della Romeo Ferraris.



“Lo Slovakia Ring è dove tutto iniziò lo scorso luglio e fu un weekend difficile per me perché era la prima volta che correvo con una macchina a trazione anteriore - ricorda Ceccon - All'inizio fu uno choc, poi tutto andò benissimo e finemmo a punti, cosa mai riuscita prima".



La WTCR Race of Slovakia 2019 si svolge il 10-12 maggio e il lombardo attende con ansia.



“Sono già carico perché è una pista bellissima, voglio vedere come andrà rispetto allo scorso anno e quando ho migliorato. Sarà un bel test per me. Nel 2018 lasciai lo Slovakia Ring senza avere certezze per il mio futuro, nonostante la soddisfazione per quanto fatto. Penso di aver dimostrato di essere capace di guidare anche nel turismo".

