Cerruti: “Orgogliosa dei miei ragazzi del WTCR”

Michela Cerruti si è detta orgogliosa del doppio podio conquistato da Kevin Ceccon nella WTCR Race of Macau.

Il Team Mulsanne ora è settimo in classifica fra le squadre dopo che il bergamasco ha piazzato la sua Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR terza in Gara 1 e Gara 2 sul Circuito da Guia, con la SLR Volkswagen che si trova dietro per 23 punti, mentre Leopard, PWR Racing e Comtoyou sono anch'esse alle spalle del team della Romeo Ferraris.



“Se mi fermo a pensare cosa siamo riusciti a raggiungere sino ad ora, quasi mi viene da piangere - afferma la Cerruti, Operations Manager della Romeo Ferraris - Questo progetto nacque nella più totale incertezza all’alba dell’era TCR ed anche il nostro arrivo nel mondiale lo scorso anno era una scommessa che ci vedeva probabili perdenti sulla carta. Ed invece già nel corso del primo anno arrivarono podi, vittoria e pole position. Risultato ripetuto anche nella stagione 2019, con questo doppio podio di Macao che legittima il grande lavoro di ricerca e sviluppo fatto dai nostri ragazzi a casa, e dell’assistenza che in pista forniamo ai nostri clienti. Proprio per questo, se leggo la classifica di campionato, al netto di quanto potrebbe succedere a Sepang, vedendo che dopo Audi siamo riusciti a fare meglio anche di Cupra, mi si riempie il cuore di gioia ed orgoglio”.

