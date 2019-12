Che spettacolo! Nuove piste e un accordo rinnovato per il WTCR

Il WTCR – FIA World Touring Car Cup conferma ancora una volta 10 eventi per la stagione 2020, con alcune novità riguardanti i regolamenti.

Nell'incontro del Consiglio Mondiale FIA svoltosi ieri a Parigi è stata data via libera per l'introduzione delle gare in Spagna e Corea del Sud, mentre la FIA Touring Car Commission ha dato l'ok per i regolamenti.



Inoltre è arrivata l'approvazione per l'estensione dell'accordo tra il promoter del WTCR, Eurosport Events, e la FIA per altre tre stagioni.



"Sono molto felice dello sviluppo del legame tra Eurosport e noi per il WTCR – FIA World Touring Car Cup, vogliamo che le corse turismo continuino a crescere ulteriormente", ha dichiarato il presidente FIA, Jean Todt.

