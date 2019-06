Cheah brilla in Austria

Mitchell Cheah, che sarà WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO in Malesia (13-15 dicembre), ha brillato nel round dell'ADAC TCR Germany dello corso weekend.

Il 21enne è salito sul podio del Red Bull Ring alle spalle del vincitore Harald Proczyk in Gara 1.



“E' stata una gara durissima - ha detto il pilota malese sceso dalla sua Volkswagen Golf GTI TCR - Volevo assolutamente terminare come miglior Junior e prendere tanti punti".



Cheah in Austria è così balzato al comando della classifica Junior.



Il WTCR / OSCARO tornerà invece con l'evento del Nürburgring Nordschleife (20-22 giugno).

