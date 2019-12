La wildcard Mitchell Cheah ha provato la sua Hyundai i30 N TCR che utilizzerà nella WTCR Race of Malaysia questo weekend.

Il 21enne ha svolto un test sul Sepang International Circuit per prendere confidenza col mezzo del Team Engstler, rimanendo contento.



“Dopo il test di lunedì sera e martedì mattina siamo pronti per libere e qualifiche, ho una fiducia extra e penso di poter fare bene - ha detto Cheah - Penso che mi divertirò, sono molto concentrato e non voglio pressioni".

The post Cheah fiducioso dopo i test appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.