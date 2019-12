Mitchell Cheah è prontissimo per il suo debutto nel WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.

Il malese, che ha corso in ADAC TCR Germany nel 2019, è una delle wildcard del Sepang International Circuit (12-15 dicembre), dove debutterà al volante della Hyundai i30 N TCR.



“Sono concentratissimo, al 200% - ha detto il 21enne del Team Engstler - Voglio provare ad essere veloce come gli altri, anche se nel WTCR la concorrenza sarà elevatissima. E' roba da matti, siamo in un Mondiale dove ogni secondo può fare la differenza nel bene e nel male".



Cheah conosce benissimo la pista di Kuala Lumpur, ma non la macchina che guiderà.



“Sarà durissima perché non sono mai salito su una Hyundai, ma le macchine hanno tutte le stesse specifiche, per cui si tratta di capire le differenze nel guidarle. Lunedì e maredì faremo dei test riservati a noi wildcard, mi dovrò abituare in fretta in vista del weekend.”

The post Cheah: “Sono pronto al 200%” appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.