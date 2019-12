Mitchell Cheah punta a compiere molti sorpassi al Sepang International Circuit.

La wildcard della WTCR Race of Malaysia partirà 25° in Gara 1 con la sua Hyundai i30 N TCR.



“Non mi aspettavo che le qualifiche fossero così serrate - ha detto il pilota del Team Engstler - Ho provato a fare del mio meglio, speravo non fosse così negativa la questione. La pista era gommata, non ho potuto però girare così tanto da improvvisare qualcosa o avere il ritmo giusto. Non ho guidato secondo il mio potenziale, ma non è mai finita, per cui vedremo dove poter migliorare. Abbiamo il passo per lottare a centro gruppo e vedrò di recuperare più posizioni possibili domenica".

The post Cheah spera nella rimonta appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.