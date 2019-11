Chi sono le wildcard della WTCR Race of Macau?

Saranno 6 le wildcard presenti alla WTCR Race of Macau, cinque delle quali nominati dalla federazione locale.

Billy Lo, che debuttò nel WTCR / OSCARO nel 2018, sarà in pista assieme a James Tang, Kwai Wah Wong, Arthur Law e Terence Tse, mentre Jim Ka To, fresco di prima uscita con la KC Motorgroup nella WTCR JVCKENWOOD Race of Japan e di partecipazione ai FIA Motorsport Games in Italia completa l'elenco.



Arthur Law (Hong Kong)

Data di nascita: 10 agosto 1966

Vive a: Hong Kong

Team: Team TRC

Auto: Honda Civic Type R TCR

Carriera in breve

2006-2008: Varie gare di HKAA a Zhuhai

2007: 15° N2000 a Macao

2008: 4° F2000 a Zhuhai

2019: Richburg Cup



Billy Lo (Macao)

Data di nascita: 3 November 1979

Vive a: Macao

Team: Tian Shi Zuver Team

Auto: Audi RS 3 LMS

Carriera in breve

2015: 3, Macau GP Roadsports Challenge; HTCC Roadsports Challenge; Touring Car Series in Asia; 3, Macau Touring Car Series

2016: 1, Macau GP Roadsports Challenge; 3, Touring Car Series in Asia S2000

2017: 6, Macau GP Roadsports Challenge; 2, Pandelta Circuit Hero One Class B

2018: WTCR Race of Macau; China GT Championship, Pandelta Circuit Hero One

2019: 1, GT Masters Asia



James Tang (Hong Kong)

Data di nascita: 15 luglio 1975

Vive a: Hong Kong

Team: Team TRC

Auto: Honda Civic Type R TCR

Carriera in breve

2015: 2, Red Bull Drifting Race Zhuhai

2016: 2, SMA Drifting Series

2017: Richburg Super Car Races; Japan Formula D

2019: Richburg Cup Races



Terence Tse (Hong Kong)

Data di nascita: 6 May 1972

Vive a: Hong Kong

Team: Team TRC

Auto: Honda Civic Type R TCR

Carriera in breve

2015: 1, HKAA 1600cc Stock Car Challenge

2016: 4, TCR Asia Amateur Rookie Trophy

2017: Pandelta Super Racing Festival Circuit Hero One Class B; Blancpain GT Asia Series

2018: TCR China; 2, Pandelta Super Racing Festival Series; GT Master Asia

2019: China Endurance Championship; 2, Pandelta Circuit Hero; 2, Renault Clio Cup Asia



Kwai Wah Wong (Hong Kong)

Data di nascita: 31 July 1966

Vive a: Hong Kong

Team: Son Veng Racing Team

Auto: Volkswagen Golf GTI TCR

Carriera in breve

2015: 1, Pan Delta Super Racing Festival Summer Race

2016: Pan Delta Super Racing Festival Summer Race

2017: 1, Pan Delta Super Racing Festival Summer Race

2018: TCR China

2019: 1, Pan Delta Super Racing Festival Summer Race; Campione HKAA 100th Anniversary Cup Touring Car



Jim Ka To (Hong Kong)

Data di nascita: 28 novembre 1984

Vive a: Hong Kong

Team: KC Motorgroup

Auto: Honda Civic Type R TCR

Carriera in breve

2013: 7, Formula Renault Asia; FIA World Endurance Championship

2014: 5, Formula Renault Asia

2019: 24h di Dubai

