Cinque domande a Aurélien Panis

Aurélien Panis si sta preparando per la seconda parte di stagione del WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO, che partirà dal Ningbo International Speedpark in Cina il 13-15 settembre: ecco le parole del pilota del Comtoyou DHL Team CUPRA Racing.

Se dovessi scegliere altri piloti con te sul podio di qualsiasi epoca, chi vorresti?

“Ho un grande amico nel motorsport, Mathieu Vaxiviere, pilota GT al momento, oltre a Simon Gachet, che vive vicino a me”.



Nel WTCR ci sono 10 piste, quale vorresti aggiungere?

“Pau sarebbe bellissima, ci ho corso in Formula Renault e mi sono divertito molto, per il WTCR sarebbe un bel tracciato".



Hai qualche rito pre-gara?

“Sto con il mio fisioterapista e allenatore Damien. Facciamo sempre riscaldamento per essere pronti e concentrarci sulla qualifica o la gara. Poi salgo in macchina".



Perché hai scelto il numero 21?

“Non c'è un motivo particolare, l'ho avuto nel primo anno di WTCR e l'ho tenuto".



Cosa farai quando ti fermerai?

“Sinceramente non ci ho pensato ancora, mi piace tantissimo questo mondo e vorrei restarci a lungo per fare poi qualcosa per esso. Mio padre ha creato il suo team e penso sia un bell'esempio".

