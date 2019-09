Frédéric Vervisch è in pausa dal WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO. Ecco le parole del pilota del Comtoyou Team Audi Sport prima di prendere parte alla WTCR Race of China del 13-15 settembre.

Hai qualche rito pre-gara?

"Facevo qualcosa quando ero più giovane, ma in generale non voglio pensare che se non faccio una cosa poi andrà male. Penso a prepararmi al meglio, quando Angélique Detavernier viene alle gare mi scaldo e basta".



Se dovessi scegliere altri piloti con te sul podio di qualsiasi epoca, chi vorresti?

“Fernando Alonso perché ho sempre amato quello che ha fatto, ma mi piacerebbe molto avere anche Michael Schumacher.”



Perché hai scelto il numero 22?

“E' stato il mio numero lo scorso anno ed è andato bene, poi comunque era l'unico disponibile".



Nel WTCR ci sono 10 piste, quale vorresti aggiungere?

“Bathurst, è come un piccolo Nürburgring, con alte velocità e caratteristiche simili ad un cittadino, con anche rettilinei dove è possibile superare. Correre là sarebbe indimenticabile".



Cosa farai quando ti fermerai?

“Non ci penso molto, vorrei continuare per tanto tempo e Gabriele Tarquini è l'esempio che anche da vecchi si può essere competitivi. Andrei avanti per altri 20 anni, poi mi piacerebbe restare coinvolto nel motorsport, è la mia vita e spero continui così".

The post Cinque domande a Frederic Vervisch appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.